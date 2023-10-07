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        Elazığ'da "26. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" sona erdi

        Elazığ'da "26. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları", Şiir Gecesi ile sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 21:21 Güncelleme: 07.10.2023 - 21:34
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        Elazığ'da "26. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" sona erdi
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        Elazığ'da "26. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları", Şiir Gecesi ile sona erdi.

        Sivrice Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte Türkiye'nin yanı sıra Kırgızistan, Kosova, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, KKTC ve Kerkük'ten şairler, şiirlerini seslendirdi.

        Bu yıl Sezai Karakoç anısına "insan sevgisi" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte gazetecilere açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirbağ, 26. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları'nın düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

        Etkinliğin, ülkenin ve Türk dünyasının uzun soluklu ve önemli bir faaliyeti olduğunu ifade eden Demirbağ, şöyle konuştu:

        "Bu faaliyet, uzun yıllardır Elazığ’da Türk dünyasından birçok şairin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Üç günlük bir programımız oldu. İlk gün şairler yürüyüşüyle başladık. Aşık Veysel’i musikisi ve hayatıyla andık. Bugün şairlerimizin katılımıyla Hazar Şiir Akşamlarını gerçekleştirdik. Umuyorum bundan sonraki süreçte Türk dünyasını yine birleştirici dünya içinde uluslararası bir köprü olacak bu faaliyet, bundan sonraki süreçte de ilimizde hayatiyetini devam ettirecek."

        Programa Elazığ Valisi Ömer Toraman, Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, şairler ve vatandaşlar katıldı.

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