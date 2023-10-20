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        Elazığ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:34 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:34
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        Elazığ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri deposunda gerçekleşen hırsızlık bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu olayın şüphelisi olarak M.G. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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