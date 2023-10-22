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        Elazığ'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 13:03 Güncelleme: 22.10.2023 - 13:03
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        Elazığ'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu kırsal bir alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekiplerce, söz konusu yere düzenlenen operasyonda, E.E, M.Ç, B.S, E.Ç. ve E.Y kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı, kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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