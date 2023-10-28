29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Keban ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Fethiye Atlı tarafından Atatürk Büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, kamu kurum ve kuruluşlar ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.