Keban'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Keban ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü törenle kutlandı.
Keban ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü törenle kutlandı.
Kutlamalar kapsamında Kaymakam Furkan Atalık, makamında tebrikleri kabul etti.
Ardından Keban Stadı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Atalık ve Belediye Başkanı Fethiye Atlı, öğrencilerin ve törene katılan vatandaşlarla görüştü.
Kaymakam Atalık yaptığı konuşmada herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Daha sonra öğrenciler şiirler okudu.
Keban Atatürk İlkokulu, Baraj İlkokulu, Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri gösteriler sundu.
Musa Coşkun Ortaokulu halk oyunları ekibi de Elazığ yöresine ait gösteri sundu.
İlk ve orta dereceli okullarda düzenlenen "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Furkan Atalık, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Cumhuriyet Savcısı Şura Uzun verdi.
Lise öğrencileri arasında atletizm, gülle ve dart yarışmasında dereceye girenlere öğrencilere ödüllerini İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat verdi.
Ortaokullar öğrencileri arasında düzenlenen satranç turnuvasında dereceye girenlere öğrencilere ödüllerini İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi verdi.
Tören, bayrak ve flama resmi geçidinin ardından Cumhuriyetin 100. yılına ilişkin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.