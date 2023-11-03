Baskil'de Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanlığı açıldı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanlığı açıldı.

Vakfın ilçe başkanlığı binasında düzenlenen törene, Ülkü Ocakları Elazığ İl Başkanı Reha Talha Aygen, MHP Merkez İlçe Başkanı Vahit Erkan, MHP Baskil İlçe Başkanı Vehbi Genç de katıldı.

Ülkü Ocakları Elazığ İl Başkanı Aygen yaptığı konuşmada, açılışı yapılan vakfın ilçe başkanlığının hayırlara vesile olmasını diledi.

Aygen, Baskil Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanı Özkan Kızılkaya'ya yeni görevinde başarılar diledi.

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