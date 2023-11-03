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        Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Tüp Bebek Merkezi törenle açıldı

        Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde kurulan Tüp Bebek Merkezinin açılışı için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 22:27 Güncelleme: 03.11.2023 - 22:27
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        Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Tüp Bebek Merkezi törenle açıldı
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        Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde kurulan Tüp Bebek Merkezinin açılışı için tören düzenlendi.

        Vali Ömer Toraman, yaptığı konuşmada, Şehir Hastanesinin açıldığı günden bugüne kadar hem Elazığ'a hem de bölge insanına çok önemli hizmetler verdiğini söyledi.

        Hastanede verilen sağlık hizmetlerinin her geçen gün daha da arttığını dile getiren Toraman, son olarak Tüp Bebek Merkezinin de açıldığını kaydetti.

        Toraman, şöyle devam etti:

        "Şehir Hastanesi hem 2020 hem de 2023 depremlerinde yaralanan vatandaşlara ciddi sağlık hizmeti sunmakla kalmadı, diğer illerden ilimize gelen depremzedelere de sağlık hizmeti sundu. Malatya başta olmak üzere depremin etkilediği illerdeki normal hasta yükünü hafifletmek için depremden yaralananların dışındaki hastalar da buraya transfer edilerek tedavileri büyük bir başarıyla tamamlandı. Hamdolsun ameliyatlarını ve tedavilerini yapıp taburcu ettiler."

        Hastanenin deprem anlarında faaliyetlerini bir dakika bile aksatmadığını vurgulayan Toraman, "Çünkü inşaat tekniği itibarıyla her türlü deprem afetine karşı oldukça dirençli yapıldığı için deprem anında kesintisiz hizmet vermeye devam etti. O yüzden bölge ve ilimiz için büyük bir kazanç. Şehir Hastanemizin kapasitesiyle de iftihar ediyoruz, yaklaşık 1000 yatak kapasitesi var. Tüp Bebek Merkezi'nin de çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin hayırlısıyla evlat sahibi olmalarına vesile olmasını diliyoruz." diye konuştu.

        Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Şüheda Kaya da mart ayında faaliyetlerine başlayan merkezin bugün itibarıyla tam donanımlı olarak tüm hastalara sağlık hizmet verdiğini belirtti.

        Merkezde bugüne kadar "intrauterin, inseminasyon" adını verdikleri 76 aşılama işlemi yaptıklarını aktaran Kaya, 19'unun gebelik ile sonuçlandığını anlattı.

        Konuşmaların ardından katılımcılar merkezi gezdi.

        Törene, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, akademisyenler ve kurum yöneticileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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