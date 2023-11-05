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        AK Parti Keban İlçe Danışma Meclis Toplantısı yapıldı

        AK Parti Keban İlçe Danışma Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 16:33 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:56
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        AK Parti Keban İlçe Danışma Meclis Toplantısı yapıldı
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        AK Parti Keban İlçe Danışma Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

        Partinin ilçe binasında düzenlenen toplantıda konuşan, AK Parti Elazığ İl Başkan Şerafettin Yıldırım, yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını söyledi.

        Partilerinden aday adayı olmak isteyenlere kapılarının açık olduğunu ifade eden Yıldırım, "AK Parti olarak Elazığ'da her yerde kazanacağımız il meclisi, belediye meclisi ve belediye başkan adaylarıyla seçime gideceğiz." dedi.

        Toplantıda, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve AK Parti Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak da ilçede yürüttükleri faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri

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