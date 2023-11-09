Elazığ'da okul kantinlerinde İsrail'i destekleyen markaların ürünleri satılmayacak

Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü, okul kantinlerinde İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışını durdurdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bu ülkeyi destekleyen firmalarla ilgili boykot kararı alındığı belirtildi.

Paylaşımda, "İsrail'in işgal politikalarına destek olan markaların ürünlerinin okul kantinlerinde satışının durdurulmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.