Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da okul kantinlerinde İsrail'i destekleyen markaların ürünleri satılmayacak

        Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü, okul kantinlerinde İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışını durdurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 15:53 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da okul kantinlerinde İsrail'i destekleyen markaların ürünleri satılmayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü, okul kantinlerinde İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışını durdurdu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bu ülkeyi destekleyen firmalarla ilgili boykot kararı alındığı belirtildi.

        Paylaşımda, "İsrail'in işgal politikalarına destek olan markaların ürünlerinin okul kantinlerinde satışının durdurulmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi

        Benzer Haberler

        Keban Kaymakamı Atalık esnafı ziyaret etti
        Keban Kaymakamı Atalık esnafı ziyaret etti
        Elazığ'da üzüm bağları mavi beyaz örtüyle kaplandı
        Elazığ'da üzüm bağları mavi beyaz örtüyle kaplandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da dar bölge asayiş uygulaması yapıldı
        Elazığ'da dar bölge asayiş uygulaması yapıldı
        Elazığ'da 30 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Elazığ'da 30 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Keban Milli Eğitim Müdürü Gök görevine başladı
        Keban Milli Eğitim Müdürü Gök görevine başladı