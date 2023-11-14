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        Keban'da Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2. olağan toplantısı yapıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2023 yılı 2. olağan toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 15:20 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:29
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        Keban'da Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2. olağan toplantısı yapıldı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2023 yılı 2. olağan toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen toplantı Keban Kaymakamı Furkan Atalık başkanlığında yapıldı.

        Kaymakam Atalık yaptığı konuşmada, muhtarlar tarafından talep edilen konuların ve iletilen sorunların çözümü için çalışacaklarını söyledi.

        Daha sonra birliğin 2023-2024 yılı faaliyet programı ile 2024 yılı tahmini bütçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır tarafından okundu.

        Bütçe, muhtarların oylarına sunularak oy çokluğuyla kabul edildi.

        Toplantıda köy muhtarlarının talep ve görüşleri dinlendi.

        Toplantıya, İl Genel Meclis üyeleri Muzaffer Bulut ve Veysel Fırat da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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