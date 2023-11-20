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        Keban Kaymakamı Atalık, esnafı ziyaret etti

        Keban Kaymakam Furkan Atalık, sanayi sitesindeki esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 12:29 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:29
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        Keban Kaymakamı Atalık, esnafı ziyaret etti
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        Keban Kaymakam Furkan Atalık, sanayi sitesindeki esnafı ziyaret etti.

        Kaymakam Atalık, sanayi sitesinde esnafı ziyaret etti, hayırlı kazanç diledi.

        Atalık, her zaman vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret göstereceklerini ifade ederek, esnafın sorun ve talepleri olduğunda kendilerine kapılarının her daim açık olduğunu belirtti.

        Sanayi sitesi esnafı da Kaymakam Atalık'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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