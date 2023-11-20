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        Elazığ'da kırsalda gezinen ayı cep telefonu kamerasında

        Elazığ'ın Yurtbaşı beldesi kırsalında gezinen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 17:05 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:05
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        Elazığ'da kırsalda gezinen ayı cep telefonu kamerasında
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        Elazığ'ın Yurtbaşı beldesi kırsalında gezinen ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Beldeye bağlı Güzelyalı köyü yakınlarındaki Keban Baraj Gölü'nde tekne ile açılarak arkadaşıyla balık avlayan Tayfun Sağlam, tepelik alanda koşturan bir ayı olduğunu fark etti.

        O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Sağlam, AA muhabirine, ayıyı gördükten sonra köy sakinlerini bu konuda bilgilendirdiğini belirterek, bölgede hayvancılık yapan besicilere dikkatli olmaları uyarısında bulunduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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