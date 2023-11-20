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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar yağışı etkili oluyor

        Elazığ'ın Sivrice ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:48
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

        İlçede iki gündür etkili olan sağanak, rüzgar ve fırtına sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Etkisini arttırarak devam eden kar yağışıyla ilçe merkezi ve Hazarbaba Dağı beyaza büründü.

        Bazı vatandaşlar, kar topu oynayarak mevsimin ilk karının keyfini çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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