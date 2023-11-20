Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar yağışı etkili oluyor

Elazığ'ın Sivrice ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

İlçede iki gündür etkili olan sağanak, rüzgar ve fırtına sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Etkisini arttırarak devam eden kar yağışıyla ilçe merkezi ve Hazarbaba Dağı beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar, kar topu oynayarak mevsimin ilk karının keyfini çıkardı.