Elazığ'da bedensel engelliye hayırseverden akülü tekerlekli sandalye desteği Elazığ'da bir hayırsever, bedensel engelli kişiye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Elazığ'da bir hayırsever, bedensel engelli kişiye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Önceki gün Gazi Caddesi'nde, tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken zorlanan bedensel engelli kişiye, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şubesi'nde görevli bir polisin yardım ettiği anlara ilişkin görüntünün sosyal medyada yer alması üzerine bir hayırsever destekte bulunmak istedi.

Emniyet müdürlüğünü arayan hayırsever, bedensel engelli kişiye akülü tekerlekli sandalye hediye etmek istediğini belirtti.

Hayırsever vatandaşın aldığı akülü tekerlekli sandalye, polis ekiplerince engelli bireye evinde teslim edildi.

Bedensel engelli, polisin kendisine teslim ettiği akülü tekerlekli sandalyesiyle kısa gezinti yaptı.