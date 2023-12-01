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        Elazığ'da bedensel engelliye hayırseverden akülü tekerlekli sandalye desteği

        Elazığ'da bir hayırsever, bedensel engelli kişiye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 22:32 Güncelleme: 01.12.2023 - 22:46
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        Elazığ'da bedensel engelliye hayırseverden akülü tekerlekli sandalye desteği
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        Elazığ'da bir hayırsever, bedensel engelli kişiye akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

        Önceki gün Gazi Caddesi'nde, tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken zorlanan bedensel engelli kişiye, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şubesi'nde görevli bir polisin yardım ettiği anlara ilişkin görüntünün sosyal medyada yer alması üzerine bir hayırsever destekte bulunmak istedi.

        Emniyet müdürlüğünü arayan hayırsever, bedensel engelli kişiye akülü tekerlekli sandalye hediye etmek istediğini belirtti.

        Hayırsever vatandaşın aldığı akülü tekerlekli sandalye, polis ekiplerince engelli bireye evinde teslim edildi.

        Bedensel engelli, polisin kendisine teslim ettiği akülü tekerlekli sandalyesiyle kısa gezinti yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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