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        Muhtarın talebiyle Elazığ'ın Beydalı köyünde 1000 fidan toprakla buluştu

        Elazığ'ın Beydalı köyüne 1000 fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 15:35 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:35
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        Muhtarın talebiyle Elazığ'ın Beydalı köyünde 1000 fidan toprakla buluştu
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        Elazığ'ın Beydalı köyüne 1000 fidan dikildi.

        Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Beydalı köyünün muhtarı Gülizar Demirpolat'ın talebi üzerine köyde fidan dikim etkinliği düzenledi.

        Etkinlik kapsamda selvi, ceviz ve sedirden oluşan 1000 fidan vatandaşların da desteğiyle köydeki mezarlıkta, cami çevresinde ve yol güzergahlarında toprakla buluşturuldu.

        Muhtar Demirpolat, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ağaçlandırma seferberliğine katkı sunmak amacıyla köylerinde fidan dikilmesi için Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne talepte bulunduklarını söyledi.

        Taleplerinin memnuniyetle karşılandığını ifade eden Demirpolat, "Fidanları köylülerimize dağıttık. Mezarlık alanı, cami, muhtarlık çevresi, yol güzergahları ve muhtelif yerlerde ağaçlandırma yaptık. Desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

        Etkinliğe katılan Harput Mahallesi'nin muhtarı Zülküf Demirpolat ise Orman Bölge Müdürlüğünün destekleri ile tarihi Harput Mahallesi ve çevre köylerde de yıllardır ağaçlandırma faaliyetleri yapıldığını belirtti.

        Demirpolat, "Harput yemyeşil oluyor. Bugüne kadar 2 milyon fidana ulaştık. Harput Mahallesi ve bağlı köyler adına Orman Bölge Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe, Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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