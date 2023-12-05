Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 23 EE 058 plakalı otomobil, Elazığ-Keban kara yolunun Kurşunkaya köyü mevkisinde, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 1 kişi sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.