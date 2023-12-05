Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 22:22 Güncelleme: 05.12.2023 - 22:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.K. idaresindeki 23 EE 058 plakalı otomobil, Elazığ-Keban kara yolunun Kurşunkaya köyü mevkisinde, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 1 kişi sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sancaktepe'de istasyon çalışanına saldıran 2 kişi tutulandı
        Sancaktepe'de istasyon çalışanına saldıran 2 kişi tutulandı
        Başbakan Yardımcısı Dowden: Mum ve radyo alın
        Başbakan Yardımcısı Dowden: Mum ve radyo alın
        Edirne'deki yangın söndürüldü
        Edirne'deki yangın söndürüldü
        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Evde "mangal" faciayla bitti!
        Evde "mangal" faciayla bitti!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        41 eser Türkiye'ye dönüyor
        41 eser Türkiye'ye dönüyor
        Hangi yatırım aracı öne çıkıyor?
        Hangi yatırım aracı öne çıkıyor?
        Fener'e kondisyoner şart
        Fener'e kondisyoner şart
        Zeytin yetiştiriciliği UNESCO'da
        Zeytin yetiştiriciliği UNESCO'da
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Aslan harıl harıl sol bek arıyor!
        Aslan harıl harıl sol bek arıyor!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        PISA sonuçları açıklandı
        PISA sonuçları açıklandı
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti

        Benzer Haberler

        Elazığ'da bir iş yerine zarar veren 2 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da bir iş yerine zarar veren 2 şüpheli yakalandı
        Muhtarın talebiyle Elazığ'ın Beydalı köyünde 1000 fidan toprakla buluştu
        Muhtarın talebiyle Elazığ'ın Beydalı köyünde 1000 fidan toprakla buluştu
        Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Elazığ sis bulutuyla kaplandı
        Elazığ sis bulutuyla kaplandı
        Elazığ'da kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 16 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 16 şüpheli yakalandı