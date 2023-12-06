Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve 10 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.