Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:07 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve 10 şarjör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Komşu çift ile kızlarını öldürmüştü! Vahşetin cezası belli oldu!
        Komşu çift ile kızlarını öldürmüştü! Vahşetin cezası belli oldu!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        UNESCO koruma altına aldı
        UNESCO koruma altına aldı
        120 milyar dolarlık ralli
        120 milyar dolarlık ralli
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz

        Benzer Haberler

        Elazığ'da enerjisini GES'ten sağlayan fabrika ihtiyaç fazlası elektriği sat...
        Elazığ'da enerjisini GES'ten sağlayan fabrika ihtiyaç fazlası elektriği sat...
        Elazığ'ın Baskil ilçesi sis bulutuyla kaplandı
        Elazığ'ın Baskil ilçesi sis bulutuyla kaplandı
        Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Elazığ'da bir iş yerine zarar veren 2 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da bir iş yerine zarar veren 2 şüpheli yakalandı
        Muhtarın talebiyle Elazığ'ın Beydalı köyünde 1000 fidan toprakla buluştu
        Muhtarın talebiyle Elazığ'ın Beydalı köyünde 1000 fidan toprakla buluştu
        Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı