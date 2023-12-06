AK Parti Keban ve Ağın İlçe Koordinasyon Toplantısı yapıldı AK Parti Keban ve Ağın İlçe Koordinasyon Toplantısı, AK Parti MKYK Üyesi ve Bölge Koordinatörü Mahmut Eminmollaoğlu başkanlığında yapıldı.

AK Parti Keban ve Ağın İlçe Koordinasyon Toplantısı, AK Parti MKYK Üyesi ve Bölge Koordinatörü Mahmut Eminmollaoğlu başkanlığında yapıldı.

Eminmollaoğlu, Keban ve Ağın İlçe Başkanları, İlçe Yönetim Kurulu, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri ile toplantıda bir araya geldi.

Keban İlçe Başkanlığında yapılan toplantıya, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kemal Tan, AK Parti Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak, AK Parti Ağın İlçe Başkanı Mehmet Ağın, ilçe yönetim kurulu, gençlik ve kadın kolları başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.