AK Parti Keban ve Ağın İlçe Koordinasyon Toplantısı yapıldı
AK Parti Keban ve Ağın İlçe Koordinasyon Toplantısı, AK Parti MKYK Üyesi ve Bölge Koordinatörü Mahmut Eminmollaoğlu başkanlığında yapıldı.
AK Parti Keban ve Ağın İlçe Koordinasyon Toplantısı, AK Parti MKYK Üyesi ve Bölge Koordinatörü Mahmut Eminmollaoğlu başkanlığında yapıldı.
Eminmollaoğlu, Keban ve Ağın İlçe Başkanları, İlçe Yönetim Kurulu, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri ile toplantıda bir araya geldi.
Keban İlçe Başkanlığında yapılan toplantıya, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kemal Tan, AK Parti Keban İlçe Başkanı Turgay Toprak, AK Parti Ağın İlçe Başkanı Mehmet Ağın, ilçe yönetim kurulu, gençlik ve kadın kolları başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.