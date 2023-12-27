Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da misafir edilen Ahıska Türkleri, şehit askerler için mevlit okuttu

        Elazığ'da misafir edilen Ahıska Türkleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için mevlit okuttu, helva dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 20:24 Güncelleme: 27.12.2023 - 20:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da misafir edilen Ahıska Türkleri, şehit askerler için mevlit okuttu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da misafir edilen Ahıska Türkleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için mevlit okuttu, helva dağıttı.

        Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bölgeden tahliye edilerek Dışişleri Bakanlığı organizasyonu ve Valilik koordinesinde Elazığ'a getirilen Ahıska Türkleri, misafir edildikleri Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'nde, şehit askerler için mevlit okutmak, helva dağıtmak istedi.

        Ahıska Türklerinin bu talepleri Valilik izni, İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesiyle gerçekleştirildi.

        Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'nde düzenlenen programda, şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu, kavrulan helva dağıtıldı.

        - "Şehitlerimiz için dua ettik"

        Dünya Ahıska Türkleri Ukrayna Temsilcisi Murat Resuloğlu, AA muhabirine, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

        Tüm şehitleri minnetle andıklarını ifade eden Resuloğlu, "Şehitlerimiz için mevlit okutup, onların hayrı için helva yapıp, dağıtmak istedik. Bunu halkımıza duyurduk. Allah razı olsun herkes bu konuda destek oldu. Sağ olsun merkezdeki hocamız mevlit ve Kur'an-ı Kerim okudu. Hep beraber şehitlerimiz için dua ettik. Ahıska Türkleri olarak hayırseverlerin desteğiyle aramızda topladığımız yaklaşık 25 bin lirayı kentteki bir şehit ailesine ya da gazi derneğine bağışlayacağız." diye konuştu.

        İl Göç İdaresi Müdür Vekili Semih Eroğlu ise konaklama merkezinde yaklaşık 2 bin 400 Ahıska Türkü'nü misafir ettiklerini belirtti.

        Merkezde kalan Ahıska Türklerinin talepleri doğrultusunda şehitler için mevlit programı tertip ettiklerini anlatan Eroğlu, "Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde, Ahıska Türkü soydaşlarımız da bizimle birlikte şehitlerimizi anmak istedi. Burada şehitlerimiz için mevlit okutup, helva dağıtmak istediler. Bu kapsamda Valiliğimizin izni, bizim de organizasyonumuzla mevlit programı düzenledik. Şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okuduk, dualar ettik. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Mevlit programına, Elazığ Vali Yardımcısı Oltan Bayraktar da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2024 Asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira oldu
        2024 Asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira oldu
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
        Derbinin 11'i netleşiyor
        Derbinin 11'i netleşiyor
        Kartal'ın Süper Kupa 11'i şekilleniyor!
        Kartal'ın Süper Kupa 11'i şekilleniyor!
        Korkunç yangın! 1 yaşındaki bebek öldü, annesi ve kardeşi yaralı
        Korkunç yangın! 1 yaşındaki bebek öldü, annesi ve kardeşi yaralı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şimdi varant zamanı mı?
        Şimdi varant zamanı mı?
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        Elazığ'da yolun çökmesi sonucu yan yatan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaral...
        Elazığ'da yolun çökmesi sonucu yan yatan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaral...
        Hakkari'de kalp krizi sonucu vefat eden polis memurunun cenazesi Elazığ'da...
        Hakkari'de kalp krizi sonucu vefat eden polis memurunun cenazesi Elazığ'da...
        Baskil Kaymakamı Kundakçı, Söğütdere köyünü ziyaret etti
        Baskil Kaymakamı Kundakçı, Söğütdere köyünü ziyaret etti
        Elazığ'da asayiş uygulamalarında 32 kişi yakalandı
        Elazığ'da asayiş uygulamalarında 32 kişi yakalandı
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Kemal Aslan, Elazığ´da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Kemal Aslan, Elazığ´da son yolculuğuna uğurlandı