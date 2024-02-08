GÜNCELLEME - Elazığ'da fizyoterapi teknikeri kadın, çalıştığı hastane önünde eşi tarafından öldürüldü

Kaçan M.C. ise polislerce yapılan çalışmalar sonucu olayda kullandığı silahla kısa sürede yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olgunlar Mahallesi'nde özel bir hastanede fizyoterapi teknikeri Burcu Demir (32) hastane önüne gelen uzman çavuş eşi M.C. ile tartıştı.

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