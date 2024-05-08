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        Elazığ'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:01 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:01
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        Elazığ'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Elazığ-Malatya kara yolu Karaali köyü mevkisinde İ.D. idaresindeki 06 YU 320 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanallarına çarparak devrildi.

        Kazada sürücü ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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