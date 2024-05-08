Elazığ'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Elazığ-Malatya kara yolu Karaali köyü mevkisinde İ.D. idaresindeki 06 YU 320 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanallarına çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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