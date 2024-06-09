Murat Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Önceki gün akşam saatlerinde arkadaşları ile Murat Nehri'ne girdikten sonra kaybolan Burak Süner'in bulunması için jandarma, emniyet, AFAD, UMKE, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Palu Kaymakamlığı ve Palu Belediyesi ekiplerinden oluşan 294 personel, 6 bot, 2 tekne, su altı arama cihazı ve 42 araçla çalışmaları hem suda hem de karada sürdürüyor.

Süner'in yakınları da nehir kenarında arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor.