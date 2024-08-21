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        Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 18:27 Güncelleme: 21.08.2024 - 19:02
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        Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
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        Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        S.T. yönetimindeki 06 DZJ 368 plakalı hafif ticari araç, M.S.O. idaresindeki 72 AE 055 plakalı otomobil ile Elazığ-Malatya kara yolu Gözeli kavşağında çarpıştı.

        Kazada 9 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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