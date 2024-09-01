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        Elazığ'da freni boşalan otomobilden atlayan kadın yaralandı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde freni boşalan otomobilden atlayan kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 19:48 Güncelleme: 01.09.2024 - 19:53
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        Elazığ'da freni boşalan otomobilden atlayan kadın yaralandı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde freni boşalan otomobilden atlayan kadın yaralandı.

        İ.D'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Çevrekaya köyü mevkisinde rampadan inerken freni boşaldı.

        Bunun üzerine otomobilden atlayan sürücünün eşi F.D. bir süre yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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