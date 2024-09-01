Elazığ'da freni boşalan otomobilden atlayan kadın yaralandı
Elazığ'ın Keban ilçesinde freni boşalan otomobilden atlayan kadın yaralandı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde freni boşalan otomobilden atlayan kadın yaralandı.
İ.D'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Çevrekaya köyü mevkisinde rampadan inerken freni boşaldı.
Bunun üzerine otomobilden atlayan sürücünün eşi F.D. bir süre yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
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