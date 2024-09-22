Elazığ'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Malatya Caddesi Misland Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BA 5989 plakalı otomobil, önce refüje ardından aydınlatma direğine çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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