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        Elazığ'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 09:52 Güncelleme: 22.09.2024 - 09:52
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        Elazığ'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Malatya Caddesi Misland Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BA 5989 plakalı otomobil, önce refüje ardından aydınlatma direğine çarparak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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