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        Elazığ'da tesadüfen bulunan tarihi mozaikte hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi

        Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 15:48 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:48
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        Elazığ'da tesadüfen bulunan tarihi mozaikte hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi
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        Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi.

        Merkeze bağlı Salkaya köyünde geçen yıl ağustos ayında tarlasına vişne fidanı dikmek için çukur açan Mehmet Emin Sualp'ın toprağın altında renkli ve desenli bir yapının olduğunu fark ederek Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

        Kazılarda ortaya çıkarılan erken Bizans ya da Roma dönemine ait olduğu sanılan ve yaklaşık 84 metrekare olduğu belirlenen taban mozaiğinin üzerinde devam eden çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı.

        Mozaik çevresinde yapılan yeni kazılarda ise kilise ve şarap imalathanesi olarak kullanıldığı tahmin edilen çeşitli duvar kalıntıları ile yapılar da gün yüzüne çıkarıldı.

        - "Bu tarihi eseri Elazığ'da sergilemek için hazırlayacağız"

        Vali Numan Hatipoğlu, alanda incemeler yaptı, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Ziya Kılınç ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ'dan bilgi aldı.

        Gazetecilere açıklama yapan Hatipoğlu, taban mozaiğinin tarihi açıdan çok değerli olduğunu belirtti.

        Hatipoğlu, "Bir vatandaşımız tarlasında vişne fidanı dikimi sırasında bu kalıntılara rastlıyor. Sonrasında müzemize haber veriyor. Burada yaptığımız kazılar neticesinde bölgede hemen hemen en büyük mozaik parçalarından birisi ortaya çıkıyor. Yaklaşık 84 metrekare genişliğinde bölgedeki hayvan varlıklarının resmedildiği bir mozaik, tek parça halinde ve muazzam bir eser. Taban mozaiklerinin üzerine Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı gibi havyanlar resmedilmiş." dedi.

        Bu tarihi mozaiğin bulunmasına vesile olan vatandaşı tebrik ettiğini dile getiren Hatipoğlu, Elazığ Müze Müdürlüğünün de kazı çalışmasıyla güzel bir eseri gün ışığına çıkardığını kaydetti.

        Hatipoğlu, alanda gerektiğinde yine kazı çalışması yapılabileceğini belirterek, şunları söyledi:

        "Yapacağımız çalışmaların neticesinde eğer bölgede sergi ve teşhire uygun miktarda tarihi eser ortaya çıkarsa burayla ilgili farklı bir strateji geliştireceğiz. Olmazsa da burada şu an itibarıyla sizlerin de gördüğü bu tarihi eseri Elazığ merkezimizde sergilemek için hazırlayacağız."

        Mozaikte hayvan figürlerinin yanı sıra bölgenin ağaç dokusuyla ilgili figürlerin de olduğuna işaret eden Hatipoğlu, mozaik yapının Roma dönemi ve erken Bizans dönemi diyebilecekleri bir döneme ait olduğunun değerlendirildiğini ifade etti.

        Tarlasına fidan dikmek için çukur açtığı sırada mozaik yapıyı fark eden Mehmet Emin Sualp de böylesine önemli tarihi bir yapının gün ışığına çıkarılmasına vesile olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Alanda kazı ekibinin yürüttüğü çalışmalara katkı sunduğunu anlatan Sualp, şöyle dedi:

        "2020 yılında bu tarlayı satın aldım. Geçen yıl tarlama ağaç dikerken bu mozaiğe rastladım. Tabanı daha sonra yarım metrekare kadar genişlettim ve taban mozaiği olduğunu fark ettim. Durumu Müze Müdürlüğümüze bildirdim. Süreç bu şekilde gelişti. Kazılar devam ediyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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