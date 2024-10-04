Elazığ'da polis okul önlerinde denetim yaptı

Elazığ'da polis ekipleri okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Fatih Anadolu Lisesi, Elazığ Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi, Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gönül Kazancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Limak Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu çevresinde 8 ekip ve 18 personel ile denetim yapıldı.

Denetimlerde, okul ile ilişkisi olmayan şüpheliler, sürücüler, servis araçları ve iş yerleri kontrol edildi.