Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın şehadet haberi Elazığ'daki ailesine verildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurmuştu.

Bekar olduğu ve 4 kardeşi bulunduğu öğrenilen şehit Alan'ın cenazesinin memleketi Elazığ'da toprağa verileceği öğrenildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın şehadet haberi, Elazığ'daki ailesine ulaştırıldı.

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