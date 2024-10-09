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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın şehadet haberi Elazığ'daki ailesine verildi

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın şehadet haberi, Elazığ'daki ailesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 19:52 Güncelleme: 09.10.2024 - 19:52
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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın şehadet haberi Elazığ'daki ailesine verildi
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın şehadet haberi, Elazığ'daki ailesine ulaştırıldı.

        Şehit Alan'ın (23), Elazığ'ın Güneykent Mahallesi'nde yaşayan annesi Nuriye ve babası Hasan Alan'a şehadet haberi yetkililerce verildi.

        Şehidin evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.

        Bekar olduğu ve 4 kardeşi bulunduğu öğrenilen şehit Alan'ın cenazesinin memleketi Elazığ'da toprağa verileceği öğrenildi.

        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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