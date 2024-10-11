Keban'da üreticiler kayısı bahçelerini koruma konusunda bilgilendirildi
Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından kayısı bahçelerini koruması hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından kayısı bahçelerini koruması hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, düzenlenen toplantıda, ilçeye bağlı köylerde üreticileri kayısı bahçelerini koruma konusunda bilgi verdi.
Toplantıya, kayısı yetiştiren üreticiler katıldı.
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