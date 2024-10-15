GÜNCELLEME - Elazığ'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Elazığ Valiliğinin yaptığı açıklamada, "Sivrice ilçemizde saat 00.05'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında saat 00.16 itibarıyla ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbar yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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