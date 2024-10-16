Elazığ Valisi Hatipoğlu, Malatya'daki 5,9'luk depremin kentteki etkilerine ilişkin açıklama yaptı:

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin kentteki etkilerine ilişkin, "Deprem sonrası yapılan ihbarlar ve ekiplerimizin gerçekleştirdiği saha taramaları sonucu şu ana kadar 16 ağır hasarlı bina tespit edilmiştir. İl genelinde taramalarımız devam etmektedir." dedi.

Vali Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremin kentte de hissedildiğini belirtti.

Açıklamasında, "Yapılan ihbarlar ve ekiplerimizin gerçekleştirdiği saha taramaları sonucunda, şu ana kadar 16 ağır hasarlı bina (13’ü il merkezinde, 3’ü kırsal bölgede) tespit edilmiştir. İlimiz genelinde taramalarımız devam etmektedir. Deprem sırasında yaşanan panik nedeniyle çeşitli sebeplerle yaralanan 104 vatandaşımız hastanelere başvurmuş olup, bunlardan 95’i ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir. 9 vatandaşımız ise tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınmıştır." ifadelerine yer veren Hatipoğlu, deprem sonrası oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle 12'si yaralanmalı, 9'u hasarlı 21 trafik kazasının meydana geldiğini ifade etti.