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        Ağın'da şehit asker için anma programı düzenlendi

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde şehit er Mehmet Ağgedik için anma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 16:53 Güncelleme: 18.10.2024 - 17:01
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        Ağın'da şehit asker için anma programı düzenlendi
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        Elazığ'ın Ağın ilçesinde şehit er Mehmet Ağgedik için anma programı gerçekleştirildi.

        Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Belediye Başkanı Şeref Çakar ve kurum amirleri şehidin kabrini ziyaret ederek, dua etti.

        Daha sonra Merkez Kebir Camisinde mevlit okundu.

        Ağın Yusuf Karabatak Öğretmenevinde düzenlenen yemek programına, Kaymakam Türkmenoğlu, Belediye Başkanı Çakar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, Polis Başmüfettişleri Koray Yalınkaya ve Mehmet Güngör ile şehidin yakınları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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