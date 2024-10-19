Elazığ'da armut ağacı ekim ayında çiçek açtı

Köy ziyaretinde bahçesindeki armut ağacının çiçek açtığını fark ettiğini belirten Turan, "Bahçemdeki aşılı armut ağacının bir yanı yaprak dökmüş, diğer yanı da çiçek açmış şekilde gördüm." dedi.

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