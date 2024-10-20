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        Elazığ'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

        Elazığ'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 00:33 Güncelleme: 20.10.2024 - 00:43
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        Elazığ'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
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        Elazığ'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Ataşehir Mahallesi'nde bir düğün salonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında 4 kişi, bıçak ve yumruk darbeleriyle yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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