Elazığ'da gasp ve yağma iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
Elazığ'da gasp ve yağma yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Elazığ'da gasp ve yağma yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı faili meçhul gasp ve yağma olayına ilişkin çalışma yaptı.
Yürütülen çalışmada, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 4 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin üst aramalarında, cep telefonu, 3 kredi kartı ve altın yüzük ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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