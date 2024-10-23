Elazığ'da gasp ve yağma iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı faili meçhul gasp ve yağma olayına ilişkin çalışma yaptı.

Elazığ'da gasp ve yağma yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

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