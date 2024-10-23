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        Elazığ'da gasp ve yağma iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

        Elazığ'da gasp ve yağma yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 13:17 Güncelleme: 23.10.2024 - 13:17
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        Elazığ'da gasp ve yağma iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
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        Elazığ'da gasp ve yağma yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı faili meçhul gasp ve yağma olayına ilişkin çalışma yaptı.

        Yürütülen çalışmada, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 4 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Şüphelilerin üst aramalarında, cep telefonu, 3 kredi kartı ve altın yüzük ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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