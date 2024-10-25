Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi gece görüntülendi

Elazığ'ın Harput Mahallesi'ndeki tarihi ve doğal güzellikler, gece uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Milattan önce 3 binin ortalarında Urartu Krallığı tarafından surlarla çevrilen Harput Kalesi ile yerleşimin başladığı mahallede, Bizans, Artuklu, Selçuklu, Dulkadiroğulları, Akkoyunlular ve Osmanlı dönemine ait tarihi yapılar ve mekanlar bulunuyor.

Tarihi ve kültürel zenginliği ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Harput, tarihi ve doğal güzellikleriyle de fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.