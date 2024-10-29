Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü törenle kutlandı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:04 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keban'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü törenle kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

        Keban'da kutlamalar Kaymakam Furkan Atalık'ın tebrikleri kabulü ile başladı.

        Kutlamalar Mehmetçik Stadı'nda düzenlenen tören ile devam etti.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

        Kaymakam Atalık'ın yaptığı konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, bazı okulların hazırladığı gösteriler sunuldu.

        Keban Çok Programlı Anadolu Lisesinde müzik öğretmeni Burak Çeçen yönetiminde öğrenciler "Cumhuriyet" konulu mini konser sundu.

        Musa Coşkun Ortaokulu halk oyunları ekibi de Elazığ yöresine ait gösteriler sundu.

        Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilk ve orta dereceli okullar arasında düzenlenen "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Atalık, Belediye Başkanı Doğan, Cumhuriyet Savcısı Gülhan Gül Akdeniz verdi.

        Spor dalında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere öğrencilere ödüllerini İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin verdi.

        Program resmi geçit töreni ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Kulübeden sadece 3 takviye!
        Kulübeden sadece 3 takviye!
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        AfD'li siyasetçiden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        AfD'li siyasetçiden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Açık ara önde
        Açık ara önde
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"

        Benzer Haberler

        Sivrice'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
        Sivrice'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
        Keban'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla etkinlik yapıldı
        Keban'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla etkinlik yapıldı
        Ağın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Ağın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Keban'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
        Keban'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
        Baskil'de TSKGV tanıtım toplantısı yapıldı
        Baskil'de TSKGV tanıtım toplantısı yapıldı
        Baraj sahasını mesken tutan yavru dağ keçisini biberonla besliyorlar
        Baraj sahasını mesken tutan yavru dağ keçisini biberonla besliyorlar