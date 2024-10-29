Keban'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü törenle kutlandı

Spor dalında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere öğrencilere ödüllerini İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin verdi.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilk ve orta dereceli okullar arasında düzenlenen "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Atalık, Belediye Başkanı Doğan, Cumhuriyet Savcısı Gülhan Gül Akdeniz verdi.

Kaymakam Atalık'ın yaptığı konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, bazı okulların hazırladığı gösteriler sunuldu.

Kaymakam Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Kutlamalar Mehmetçik Stadı'nda düzenlenen tören ile devam etti.

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