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        Baskil'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü törenle kutlandı

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 15:39 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:45
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        Baskil'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü törenle kutlandı
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        Elazığ'ın Baskil ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

        Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Hasan Hüsnü Türker'in yaptığı konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, gösteriler sundu.

        Törene, Baskil Belediye Başkanı Tuncer Turus, kurumların müdürleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
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        Galeri

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