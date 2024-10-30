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        AK Parti Keban İlçe Başkanı Tunç'tan Kaymakamlık ve belediyeye ziyaret

        AK Parti Keban İlçe Başkanı Öner Tunç, Kaymakamlığa ve belediyeye ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 13:16 Güncelleme: 30.10.2024 - 13:16
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        AK Parti Keban İlçe Başkanı Tunç'tan Kaymakamlık ve belediyeye ziyaret
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        AK Parti Keban İlçe Başkanı Öner Tunç, Kaymakamlığa ve belediyeye ziyarette bulundu.

        Tunç beraberinde İlçe Kadın ve Gençlik Kolları yönetimi ile Kaymakamlığı ziyaret etti, Kaymakam Furkan Atalık ile görüştü.

        Daha sonra belediyeye geçerek Belediye Başkanı Yücel Doğan ile görüşen Tunç ve beraberindekiler ilçedeki bazı kurumlara da ziyaret gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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