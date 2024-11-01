Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da Trabzon hurması hasat edildi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Trabzon hurmasının hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 19:15 Güncelleme: 01.11.2024 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da Trabzon hurması hasat edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Trabzon hurmasının hasadı yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çalık köyü Yukarı Soğanlı mezrasında üretici Fethi Özdemir’e ait hurma bahçesinde "Trabzon Hurması Hasat Etkinliği" düzenlendi.

        Etkinlikte konuşan Kaymakam Furkan Atalık, Keban’ın Trabzon hurması üretiminde bölgede önemli bir yeri bulunduğunu söyledi.

        Ürün çeşitliliğinin artması noktasında çiftçilere her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Atalık, "Trabzon hurması üretme anlamında Doğu Anadolu’da ve Elazığ’da Keban birinci sırada. Bundan dolayı gurur duyuyoruz." dedi.

        Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, ilçede hurma üretiminin önemine dikkati çekerek, desteklerle bahçe sayısını artırmayı ve ilçeye katkı vermeyi istediklerini aktardı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, üretimin diğer çiftçilere örnek olması temennisinde bulundu.

        Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyattin Seçkin, yaptıkları destekle 2018'de dikilen hurma fidanlarının geçen yıl 7,5 ton ürün verdiğini, bu yıl ise 10 ton ürün beklendiğini kaydetti.

        Üretici Fethi Özdemir de ürün rekoltesini her geçen yıl artırdıklarını belirtti.

        Daha sonra katılımcılar bahçeden "cennet hurması" olarak da bilinen meyveleri topladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 8 kişi öldü
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 8 kişi öldü
        Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!
        Büyükşen çifti cinayetinde 4 yıl sonra ortaya çıkan rapor!
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        1 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        1 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Ekim'de enflasyon ne olur?
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Boşandılar
        Boşandılar
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Valensiya'daki yıkım uydudan görüntülendi!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        Beşiktaş'ın duran top kabusu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi

        Benzer Haberler

        Keban'da "Köylere Hizmet Götürme Birliği 2. Olağan Toplantısı" yapıldı
        Keban'da "Köylere Hizmet Götürme Birliği 2. Olağan Toplantısı" yapıldı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Tavuk çiftliğinde kalorifer kazanında patlama: 1 ölü
        Tavuk çiftliğinde kalorifer kazanında patlama: 1 ölü
        Elazığ'da tavuk çiftliğinde kalorifer kazanının patlaması sonucu 1 kişi öld...
        Elazığ'da tavuk çiftliğinde kalorifer kazanının patlaması sonucu 1 kişi öld...
        Keban'da şarampole devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı
        Keban'da şarampole devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı
        Elazığspor - 1923 Mustafakemalpaşaspor: 2-0
        Elazığspor - 1923 Mustafakemalpaşaspor: 2-0