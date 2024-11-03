AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir kafede düzenlenen toplantıda konuşan Yıldırım, partilerinin 22 yıldır iktidarda olduğunu ve daha uzun yıllar bu ülkeye hizmet edeceğini söyledi.

Parti olarak ilk günkü heyecanla yollarına devam ettiklerini kaydeden Yıldırım, siyasetin gönül almak, küskünleri barıştırmak ve gönüllere girmek olduğunu, ötekileştirmeye karşı çıktıklarını ifade etti.

Yıldırım, 24 yıldır siyasetin içinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu: