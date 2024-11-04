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        Artvinli aynı aileden 6 kişiye Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde obezite cerrahisi uygulandı

        Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Artvin'den gelen aynı aileden 6 kişiye obezite cerrahisi uygulandığı ve hastaların başarıyla geçen cerrahi müdahalenin ardından taburcu edildiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 12:49 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:57
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        Artvinli aynı aileden 6 kişiye Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde obezite cerrahisi uygulandı
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        Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Artvin'den gelen aynı aileden 6 kişiye obezite cerrahisi uygulandığı ve hastaların başarıyla geçen cerrahi müdahalenin ardından taburcu edildiği belirtildi.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, aynı aileden 6 hasta fazla kiloları nedeniyle Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

        Hastalara Genel Cerrahi Kliniğinde görevli Opr. Dr. Nizamettin Kutluer ve ekibi tarafından cerrahi müdahalede bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kutluer, hastanenin tam teşekküllü olmasından dolayı hastalar tarafından tercih edildiğini belirtti.

        Son olarak Artvin'den aynı aileden 6 hastanın hastanelerine başvurduğunu ifade eden Kutluer, şunları kaydetti:

        "Bu ameliyatta başarılı olduğumuzu duyunca toplu olarak geldiler. Hala, kız kardeş, yeğen, anne, oğul, amca olmak üzere 6 hastamız bu ameliyat için Karadeniz'den gelerek Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ni ve bizleri tercih ettiler. Başarılı bir şekilde ameliyatlarını yaptık. Takiplerini sağlamak üzere sağlıkla taburcu ettik."

        - "Obezite merkezi haline geldik"

        Kutluer, hastaların sunulan sağlık hizmetinden memnun bir şekilde hastaneden ayrıldığını belirterek, "Son yıllarda daha da gelişerek obezite merkezi haline geldik. Hastalar ameliyat olduktan sonra gittikleri yerlerde hastanemizi ve bizi önerdikleri için her geçen gün daha fazla tercih ediliyoruz. Bize bu imkanı sağladığı için hastanemize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        5 yakını ile hastanede obezite tedavisi gören Safa Erkılıç (19), yaklaşık bir ay önce amcası İbrahim Erkılıç'a bu hastanede obezite cerrahisi uygulandığını, amcasının tedaviden sonuç alması üzerine ailece Artvin'den Elazığ'a geldiklerini belirtti.

        Refakatçi olarak gelen annesinin de kilo problemi olduğunu, hastaneyi görüp, doktorla görüştükten sonra onun da obezite tedavisi görmeye karar verdiğini aktaran Erkılıç, kendilerine tedavi hizmeti sunan doktor ve tüm sağlık personeline teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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