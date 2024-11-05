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        Keban'da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konulu konferans

        Elazığ'ın Keban ilçesinde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 15:37 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:37
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        Keban'da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konulu konferans
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konulu konferans düzenlendi.

        Kaymakamlık tarafından EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen konferansta, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele müdürlüklerinde uzman personel tarafından ilçedeki kurum ve kuruluşlarda görevli personel ile öğretmen ve öğrencilere uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Konferansa, Kaymakam Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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