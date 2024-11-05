Keban'da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konulu konferans

Elazığ'ın Keban ilçesinde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konulu konferans düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen konferansta, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele müdürlüklerinde uzman personel tarafından ilçedeki kurum ve kuruluşlarda görevli personel ile öğretmen ve öğrencilere uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Konferansa, Kaymakam Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat da katıldı.