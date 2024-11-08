Ağın'da öğrencilere trafik işaretleri ve trafik kuralları eğitimi verildi

Trafik Denetleme Büro Amirliği personelleri tarafından Ağın Öğretmen Abdullah Lütfü İlköğretim Okulu ve Mehmet Kemal Karabatak Ortaokulu'ndaki eğitim çalışmasında, öğrencilere temel trafik işaretleri ve trafik kuralları konusunda bilgi verildi.

İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından ilçedeki okullarda trafik işaretleri ve trafik kuralları eğitimi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.