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        Elazığ'da kırsalda eğitim gören öğrenciler bilimsel etkinliklerle buluşuyor

        Elazığ Bilim Merkezi hayata geçirilen proje kapsamında kırsalda eğitimde gören öğrencilere yönelik bilimsel etkinlikler düzenliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 15:34 Güncelleme: 08.11.2024 - 16:12
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        Elazığ'da kırsalda eğitim gören öğrenciler bilimsel etkinliklerle buluşuyor
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        Elazığ Bilim Merkezi hayata geçirilen proje kapsamında kırsalda eğitimde gören öğrencilere yönelik bilimsel etkinlikler düzenliyor.

        Kent merkezinde ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki öğrencilerin bilimsel düşünceye, gelişen teknolojilere karşı ilgilerini arttırmak ve yakından takip etmelerini sağlamak, toplumun bilgi, beceri ve üretim yeteneklerinin gelişmesine aktif, uygulamalı ve deneyimsel katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerde bulunan Elazığ Bilim Merkezi, uygulamaya konulan proje kapsamında bilimsel etkinlikleri kırsalda yaşayan öğrencilerin ayağına götürüyor.

        Bu kapsamda kent merkezi ile ilçelere bağlı köylerdeki okulları ziyaret ederek çeşitli bilimsel deney ve aktivitelerle uygulamalı eğitim veren görevliler, bu sayede kırsaldaki öğrencilerin bilimsel düşünme potansiyellerini keşfetme fırsatı veriyor.

        Elazığ Valiliği, İl Özel İdaresi ve TÜBİTAK ortaklığı ile çalışmalarını sürdüren Elazığ Bilim Merkezi, son olarak Karakoçan ve Arıcak ilçesinde kırsaldaki öğrenciler ile bir araya gelerek, birbirinden farklı ve eğlenceli bilimsel deneyler ve etkinlikler gerçekleştirdi.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, yaptığı açıklamada, bilim projesi kapsamında kırsalda eğitim gören öğrencilerin bilime olan ilgilerini arttırmayı amaçladıklarını belirtti.

        Bu tür projelerin, geleceğin bilim insanlarını yetiştirme yolunda atılan ilk adımlar olduğunu ifade eden Şiş, şunları aktardı:

        "Elazığ Bilim Merkezi, gençlerimizi ve çocuklarımızı bilimle buluşturma, bilimsel düşünmeyi destekleme ve onlara yeni ufuklar açma hedefiyle kuruldu. Yapılan etkinlikler çocuklarımızın teorik bilgileri yalnızca kitaplardan değil, deney yaparak ve bizzat uygulayarak öğrenmelerini sağlamak adına büyük bir fırsat sunmaktadır. Özellikle kırsal bölgelerdeki gençlerimiz için bilimle tanışmanın, bilimin heyecan verici ve yaratıcı yönlerini keşfetmenin çok daha zor olduğu gerçeğini göz önüne alırsak, bu tür faaliyetlerin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, Elazığ İl Özel İdaresi’nin desteğiyle gerçekleştirilen bu proje, bilimi şehir merkezinden uzak noktalara ulaştırmayı, her çocuğa bilimsel merakı aşılamayı ve onları bilimle aydınlanmış bir geleceğe taşımayı hedeflemektedir."

        Şiş, merkezin kırsaldaki öğrencilere yönelik faaliyetlerinin artarak devam edeceğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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