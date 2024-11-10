Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Oratoryo gösterisinin yapıldığı programda, "Atatürk" konulu şiir, resim ve kompozisyon dallarında yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programında, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

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