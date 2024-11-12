Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 90 hükümlü yakalandı
Elazığ'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 hükümlü yakalandı.
Elazığ'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 hükümlü yakalandı.
Vali Numan Hatipoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik son bir ayda çalışmalar yapıldığını belirtti.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, haklarında "hırsızlık", "çocuğa cinsel istismar", "uyuşturucu ticareti", "yağma", "cinsel taciz" ve "kasten yaralama" gibi suçlardan değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 hükümlünün yakalandığını ifade eden Hatipoğlu, hükümlülerin işlemlerin ardından cezaevine gönderildiğini bildirdi.
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