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        "Elazığ'ın Gelecek Tasavvuru Uluslararası Kongresi"nin açılışı yapıldı

        Elazığ'da "Elazığ'ın Gelecek Tasavvuru Uluslararası Kongresi" açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 17:11 Güncelleme: 16.11.2024 - 17:34
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        "Elazığ'ın Gelecek Tasavvuru Uluslararası Kongresi"nin açılışı yapıldı
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        Elazığ'da "Elazığ'ın Gelecek Tasavvuru Uluslararası Kongresi" açılışı gerçekleştirildi.

        Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi ve İlim Yayma Cemiyeti Elazığ Şubesi işbirliğinde Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 2 gün sürecek kongrenin açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, açılışta yaptığı konuşmada, programa emek verenlere teşekkür ederek, 200'den fazla bilim insanının katkı vereceği ve çok fazla başlıklar altında değerlendirmelerin yapılacağı programın çok anlamlı olduğunu söyledi.

        Bu çalışmalarla şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak iyi noktalara taşınacağını kaydeden Aktaş, şöyle konuştu:

        "Şehir olarak çok zengin bir tarihe ve kültürel mirasa sahibiz. Elazığ kendine has bir kimliği, karakteri ve kişiliği olan bir şehirdir. Dolayısıyla bize düşen her şeyden önce bu tarihi mirası ve kültürel değerleri korumak, muhafaza etmek ve hiç şüphesiz geleceğe aktarmaktır. Şehrimizin tarımı, turizmi, hayvancılık, sanayi ve yer altı kaynaklarıyla yapacak çok şeyimizin olduğunu düşünüyorum. (Elazığ) 2020 ve 2023 yılında yaşadığımız depremlerden sonra şehir yapı stokumuzun çok hızlıca yenilenmesiyle birlikte belki de Türkiye'nin en dirençli şehri noktasına geldi. Bu noktada şehrimizin çok daha iyi bir noktada olduğunu bu yönüyle ifade etmek istiyorum ama hiç şüphesiz bunu da yeterli görmeyeceğiz daha iyisi için el birliğiyle mücadeleye devam edeceğiz."

        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da kongrenin kamu ve sivil toplum işbirliğinin en güzel modellerinden biri olduğunu söyledi.

        Cumhuriyetin ikinci yüzyılını, Türkiye yüzyılı olarak adlandırdıklarını kaydeden Alpay, Türkiye yüzyılının sadece bir zaman dilimi olmadığını, bağımsızlık ruhunun millet olarak büyük Türkiye hedefi ve yaklaşımları içerisinde umuda yapılan yolcuğunun adı olduğunu belirtti.

        Bu tür çalışmaları önemsediğini dile getiren Alpay, "Türkiye yüzyılı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde onun büyük katkılarıyla ve başlattığı projelerle birlikte yerli ve milli sanayi, yerli milli sanayi hamleleri, savunma sanayi teknolojileri, bilim teknik ve teknolojik yöntemlerinin arttırılması ve bu kazanımlarla birlikte dünyanın her tarafına uzattığımız barış ve dostluk eliyle birlikte bir medeniyet tahkim hamlesi ve mücadelesidir. Aynı zamanda da ortak değerlerimizi daha fazla güçlendirmenin, insanlık adına umuda başlayan bir yolculuğun adıdır." ifadelerini kullandı.

        Bölgenin ateş çemberi içine çekilmeye çalışıldığını aktaran Alpay, şunları kaydetti:

        "Bölgemiz başta olmak üzere bölge giderek dünyanın geneli İsrail gibi terörist varlıklarla birlikte bir cehenneme doğru sürükleniyor. Buradaki çalışmalardan çıkaracağımız ve ulaşacağımız sonuçlarla birlikte biz gelecek tasavvuru için çaba ve gayret içerisinde olacağız. Bunu hem şehrimiz için hem ülkemiz için yapacağız. Aynı zamanda insanlığın ortak değerleri için bu çabayı göstereceğiz. Ama bir taraftan dünyanın her tarafında olduğu gibi dostluk ve barış elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Hak ve hakikat ekseninde adaleti ve barışı arayan bir yaklaşım, misyon ve vizyon içerisinde de bu çabayı sürdüreceğiz. O zaman bu çabaların daha fazla anlam ifade ettiğini ve daha fazla kalıcı eserlere döndüğünü birlikte görmüş olacağız."

        Programa, Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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