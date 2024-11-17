Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Terörsüz bir Türkiye, iç cephesinde problemi olmayan bir Türkiye, muradımız odur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 20:53 Güncelleme: 17.11.2024 - 21:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Terörsüz bir Türkiye, iç cephesinde problemi olmayan bir Türkiye, muradımız odur." dedi.

        MHP tarafından Elazığ'da bir otelde "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi.

        Elazığ, Bingöl ve Malatya'dan parti teşkilatlarının katıldığı toplantıda konuşan Yıldırım, Türkiye'nin geleceği için siyaset yaptıklarını söyledi.

        Dünyada ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere değinen Yıldırım, iç cephenin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

        Yıldırım, siyasetçinin birinci görevinin ülke bütünlüğünü korumak olduğuna işaret ederek, "40 yıldır mücadele ettin, bir yere de getirmişsin ama silahla netice alamazsın. O zaman siyasete davet edeceksin, birinin de davet etmesi lazım. 'Silahları bırakın, teslim olun. Tek bayrak, tek vatan, tek devlette yaşayın, biz de gereğini yapalım.' biri buna davet edecek." diye konuştu.

        Siyaseti oy kaybetme ya da oy kazanma hesabıyla yapmadıklarını ifade eden Yıldırım, tek hesaplarının Türkiye'nin geleceği olduğunu kaydetti.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki konuşmasına değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

        "Durup dururken Devlet Bahçeli hiçbir laf söylemez. Devlet Bahçeli'nin devlet adamlığı, devlet, vatan ve ülke sevgisi tartışılmaz. Terörsüz bir Türkiye, iç cephesinde problemi olmayan bir Türkiye, muradımız odur. Her geçen gün bakıyorsunuz, bir taraftan aşağımızda çoluk çocuk, yaşlı ihtiyar demeden İsrail bir nesli katlediyor, yukarımızda da Rusya ve Ukrayna savaşıyor. Birinin uzaklığı bin kilometre, birinin uzaklığı 150 kilometre, aradasın. Onun için içeride birlik olmak mecburiyetindeyiz, içeride terör ve terör faaliyetlerinin olmaması gerekir."

        Toplantıda, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP Elazığ İl Başkanı Yunus Bal, MHP Bingöl İl Başkanı Osman Zeki Baran ve MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök de birer konuşma yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        Okan Buruk: Osimhen sezon sonuna kadar kalacak
        CANLI | Okan Buruk, HT Spor'da!
        CANLI | Okan Buruk, HT Spor'da!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        Ele geçirilen 1 ton uyuşturucu için garip savunma!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        En-Nesyri için flaş transfer iddiası!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        "Bu kadarını beklemiyordum!"
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Beşiktaş'ın gözü Ahmed Kutucu'da
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        "Başarısına engel oldu!"
        "Başarısına engel oldu!"
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu

        Benzer Haberler

        Elazığ'da "5. Kitap Fuarı" açıldı
        Elazığ'da "5. Kitap Fuarı" açıldı
        "Elazığ'ın Gelecek Tasavvuru Uluslararası Kongresi"nin açılışı yapıldı
        "Elazığ'ın Gelecek Tasavvuru Uluslararası Kongresi"nin açılışı yapıldı
        Elazığ'daki 400 metrekarelik kaya haritasını, gönüllüler yeniledi
        Elazığ'daki 400 metrekarelik kaya haritasını, gönüllüler yeniledi
        Keban'da dağa çizilen Türkiye haritası boyanarak yenilendi
        Keban'da dağa çizilen Türkiye haritası boyanarak yenilendi
        Çalıştırmak istedikleri iş makinesi üzerlerine devrildi; Murat ile Yusuf öl...
        Çalıştırmak istedikleri iş makinesi üzerlerine devrildi; Murat ile Yusuf öl...
        Elazığ'da teleskopik yükleyicinin devrilmesi sonucu 2 çocuk öldü
        Elazığ'da teleskopik yükleyicinin devrilmesi sonucu 2 çocuk öldü