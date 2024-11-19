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        Elazığ'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 22:20 Güncelleme: 19.11.2024 - 22:24
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        Elazığ'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Elazığ'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Rüstempaşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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